"Trocaste um Ferrari por um Twingo": Shakira arrasa Piqué em nova música

A cantora Shakira tem uma nova canção e a letra parece ter sido inspirada no ex-companheiro, o futebolista Gerard Piqué.

"Eu para ti já não regresso, nem que chores ou me supliques" ou "Uma loba como eu não está para novatos" são algumas das dicas deixadas pela colombiana. Shakira faz ainda um trocadilho com o nome do pai dos filhos, quando canta "eu só faço música, perdão se te sal-pique".

"Trocaste um Ferrari por um Twingo. Trocaste um Rolex por um Casio", refere ainda a cantora na letra do tema ‘BZRP Music Sessions #53’. Shakira deixa ainda um conselho ao ex-companheiro, quando refere "ah, muito ginásio. Mas trabalha o cérebro um bocadinho também".

O novo tema está no top de tendências do YouTube e em 18 horas já foi visto mais de 35 milhões de vezes.

Shakira e Piqué terminaram no ano passado a relação que mantinham há 12 anos, da qual nasceram Milan, de nove anos, e Sasha, de sete.