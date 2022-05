"Um cigano encheu o Coliseu": Ricardo Quaresma sobre concerto de Nininho Vaz Maia

Ontem um cigano encheu o Coliseu! Fico muito orgulhoso das conquistas que os ciganos estão a fazer na nossa sociedade. É com trabalho que se derrota a intolerância", escreveu o jogador.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ricardo Quaresma (@ricardoquaresmaoficial)

O cantor Nininho Vaz Maia atuou no passado fim de semana no Coliseu dos Recreios, que se encheu de fãs. Todos os lugares da sala de espetáculos da capital portuguesa foram preenchidos e quem também marcou presença foi Ricardo Quaresma, amigo do artista, que a certa altura, durante o espetáculo, também subiu ao palco.Esta segunda-feira, o jogador deixou uma mensagem emocionada nas redes sociais a celebrar o feito conseguido por Nininho. "