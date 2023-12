Máquinas de café para a sua casa a pensar numa pausa perfeita ou no remate ideal para a refeição

Prepara todos os tipos de cafés com o pressionar de um botão; inclui manípulo de saída dupla e dois suportes para preparar um ou dois cafés de cada vez. A b

Inclui vaporizador com proteção, para espumar leite, tirar água quente para infusões, ou aquecer outras bebidas. Funciona com café moído.





Esta proposta da Cecotec é uma máquina completa para todo os tipos de bebida. Funciona com café moído

Ver preço

É uma das bebidas mais consensuais do mundo. Faz parte do dia-a-dia de milhões de pessoas. Para muitas, o dia só começa verdadeiramente quando tomam café. Se é apreciador, então já deve saber que se pode ter em casa uma máquina que satisfaça, e muito, aquela vontade de um expresso bem tirado, reconfortante e com aquela dose de energia para seguir com as tarefas diárias, ou mesmo só para finalizar um refeição em beleza.Com o Natal à porta, espreite estas oportunidades que encontrámos para fazer do momento do café um dos pontos altos das suas festividades, quando a casa se encher de amigos e familiares.Em grão, moído ou em cápsulas, há várias hipóteses para reformar a máquina antiga, ou adquirir finalmente uma máquina de café de grande qualidade. Algumas estão com reduções de preços bastante assinaláveis

Ufesa Monza

Pressão e potência são as palavras-chave. Preparada para tirar um, ou dois cafés em simultâneo, também tem incluído um vaporizador orientável para a preparação de vários tipos de bebidas. A utilização é muito intuitiva e a parte superior pode aquecer as chávenas, através da sua bandeja térmica. Funciona com café moído e o depósito de água tem uma capacidade de 1,5L.



Esta proposta da Ufesa tem 1050W de potência. A parte superior é uma bandeja que aquece as chávenas

Ver preço

De'Longhi Dedica

A pressão de 15 bares cria um expresso com um aroma rico e uma espuma na parte superior. Graças à tecnologia Thermoblock aquece a água em 35 segundos à temperatura exata para preparar um expresso. Também tem o vaporizador lateral e a grande vantagem deste modelo passa pelo design. Com apesas 15cm de largura, vai ocupar muito pouco espaço na sua bancada.



Estreita e funcional, esta máquina da De'Longhi adapta-se a qualquer cantinho da sua bancada

Ver preço

Krups Essential

Esta máquina de café automática com sistema Thermoblock promete um café quente desde a primeira chávena. é alimentada por grãos de café que são moídos na hora para conseguir os aromas e sabores mais intensos. As três opções de moagem tiram ristrettos, expressos e longos, conforme a preferência. O depoisito de café é de 260gr, o da água de 1,7L e vem ainda com um acessório para o leite a pensar nas bebidas mais elaboradas.





O acessório para o leite é uma vantagem para quem gosta de preparar bebidas mais elaboradas

Ver preço

Nespresso Vertuo Pop

Esta proposta da De'Longhi para a Nespresso usa uma tecnologia de extração patenteada que gira até 7 mil vezes por minuto, misturando o café moído com a água, produzindo um resultado superior em cada cápsula. Funciona com o sistema de cápsulas Vertuo e está disponível em três cores diferentes através deste link. Sobre os sabores e intensidades de café disponíveis, já sabe que o catálogo da Nespresso é muito vasto.



O sistema patenteado pela Nespresso retira o melhor de cada cápsula de café. Há vários sabores e intensidades à escolha

Ver preço

Nespresso 'clássico'

Pronta a usar em 25 segundos, a proposta clássica da Nespresso tem um reservatório de 0,7L e desliga-se automaticamente ao fim de nove minutos sem atividade para poupança de energia. O tamanho exato dos cafés que pretenda curtos ou longos é programável. Funciona com o sistema tradiconal de cápsulas Nespresso.



Este é o modelo de máquina mais vendido do sistema de cápsulas clássicas da Nespresso

Ver preço