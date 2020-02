Um alce bastante aborrecido começa uma luta com um oponente pouco usual ... um baloiço de jardim.



O animal, de grande porte, foi filmado na cidade de Kenai, no Alasca, EUA, num combate titânico com o brinquedo de jardim, empurrando repetidamente com as hastes o assento do baloiço, enquanto outros dois alces ficam a olhar para o duelo insólito.