Alerta de empregado vale jackpot de um milhão de dólares

Dawn Zendt, de 60 anos, quase deixou uma fortuna no balcão de uma loja do Michigan.Jogou na lotaria, mas esqueceu-se dos bilhetes.Só o alerta atempado do empregado impediu Zendt de deixar para trás o bilhete premiado com um jackpot milionário.Graças ao empregado, Zendt ganhou um milhão de dólares, cerca de 879 mil euros.