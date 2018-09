Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apanha marido na cama com a tia semanas depois de casar

Mulher de 33 anos decidiu regressar mais cedo do trabalho e descobriu que andava a ser traída debaixo do seu próprio teto.

20:41

Kim Elkins, de 33 anos, teve o maior desgosto da sua vida quando encontrou o recém-marido na cama com a tia, poucas semanas depois de ter dado o nó com aquele que achava ser o 'homem da sua vida'. O caso ocorreu na Escócia.



Tudo aconteceu quando um dia a mulher regressou do trabalho mais cedo. "Fiquei completamente histérica. O facto deles terem feito sexo na minha cama de casada tornou tudo muito pior (...) a minha tia, que só tem mais 10 anos do que eu, era uma grande amiga para mim. Cheguei a desabafar várias vezes com ela sobre a minha vida conjugal", confessou a mulher ao The Mirror.



A mulher de 33 anos contou que conheceu o atual marido, Kenny, em 2009, através de um site de encontros online. Os dois marcaram um encontro perto de uma estação de comboios, e sete meses depois já estavam noivos.



O casal, que casou pelo civil em 2012, teve um filho, hoje em dia com sete anos. A relação começou a deteriorar-se quando a tia de Kim, Lorraine, e o marido se mudaram para a casa da sobrinha. A mulher de 43 anos acabou por se separar do companheiro e o casal deixou que esta continuasse a viver debaixo do mesmo teto.



Seis semanas depois de terem dado o nó, Kim começou a desconfiar que algo se passava quando um dia encontrou Kenny e Lorraine abraçados no sofá. Decidiu então regressar para casa mais cedo do trabalho e deparou-se com a mulher nua na sua própria cama. Apesar da traição, Kim decidiu perdoar o marido para o bem do filho dos dois, mas a relação acabou por voltar a desmoronar algum tempo depois.



O marido acabou por sair de casa para ir morar com a tia. Kim garante que a tia Lorraine nunca mostrou qualquer arrependimento por ter arruinado o seu casamento, afirmando que "ninguém escolhe por quem se apaixona".