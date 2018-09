Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher destroçada após marido admitir que a traiu com 341 mulheres

Basquetebolista reformado afirma que não é viciado em sexo.

14:41

Brandi Maxiell, mulher do basquetebolista reformado Jason Maxiell, admitiu estar devastada após o marido ter revelado, num programa televisivo, que desde que estavam juntos já a tinha traído com 341 mulheres.



O casal esteve no programa "Fix my life", em português "Conserta a minha vida", e foi rodeada de câmaras que Brandi descobriu as traições.



O objetivo da aparição naquele programa era salvar o casamento uma vez que estavam juntos há 17 anos e tinham um filho de seis anos.



Inicialmente a mulher acreditava que o marido tinha problemas com álcool e que tido oito casos extraconjugais, mas no decorrer do programa descobriu mais do que estava à espera.



"É nojento", diz a mulher após descobrir o número de mulheres com quem Jason tinha dormido. Depois da descoberta, Brandi abandonou o programa.



Jason afirma que não é viciado em sexo e que as suas interações com outras mulheres serviam apenas para fugir dos problemas. No entanto, o basquetebolista não sabia especificar que problemas eram esses.



De acordo com o jornal britânico Mirror, não se sabe se após as gravações do programa o casal ficou ou não junto.



Brandi, em entrevista a solo no programa, afirma que o seu objetivo agora era ser a melhor mãe possível.