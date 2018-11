Árbitro é suspenso por improvisar "pedra, papel e tesoura"

Federação inglesa suspendeu David McNamara por três semanas.

A Federação argumenta que o árbitro "se equivocou na hora de determinar qual equipa começaria a jogar, não lançando uma moeda, como pedem as regras do jogo".





O árbitro David McNamara foi suspenso por três semanas por ter colocado as capitãs de duas equipas da WSL, primeira liga feminina inglesa de futebol, a jogar ‘pedra, papel ou tesoura’ para decidir quem dava o pontapé de saída. O árbitro alega que se esqueceu de uma moeda e o insólito jogo aconteceu antes do duelo.A capitã Steph Houghton (City) apostou na "pedra" e ganhou a disputa contra Kirsty Pearce (Reading), que apostou na "tesoura".A partida começou sem maiores contra-tempos, mas alguns vídeos do momento foram difundidos nas redes sociais.