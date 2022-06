Bebé quase sufoca com prato da Primark preso no rosto

Cheryl Drummond, uma mulher de 28 anos, afirma que a sua filha, de 17 meses, quase sufocou no mês passado quando um prato da Primark ficou preso na face da criança.O momento de aflição aconteceu quando Cheryl encheu o prato com chocolates e o deu a Kaleah para a entreter enquanto arrumava as compras. Depois de ouvir um estrondo, a mulher deparou-se com a filha a tentar retirar o prato que estava preso à cara. Segundo a mãe, o prato feito de silicone funcionou como um "desentupidor" e tornou-se cada vez mais apertado a cada respiração da criança.Depois de algumas tentativas, Cheryl conseguiu retirar o prato da cara da menina. "Felizmente consegui colocar as unhas debaixo do prato e arrancá-lo da face dela. Estava de tal forma preso que deixou uma grande marca vermelha à volta da sua carinha", revelou a mulher.Cheryl Drummond voltou depois à Primark de Glasgow, na Escócia, onde tinha comprado o prato, segundo o jornal britânico The Mirror. "Voltei à loja no dia seguinte e garantiram-me que haveria uma investigação". No entanto, Cheryl afirma que o produto continuou à venda, numa nova coleção."A tigela tem exatamente o mesmo tamanho, o que é um problema. Tem uma forma oval e tem o tamanho perfeito para o pequeno rosto de uma criança", afirmou ainda.