Jovem de 13 anos é sugada pelo ralo da piscina, fica dois minutos submersa e sobrevive

ficou submersa numa piscina por cerca de

cabelo ser sugado pelo ralo de uma piscina, na cidade de

, no Piauí, Brasil.Maria Rita foi salva depois de lhe terem cortado o cabelo com uma faca e de ter sido retirada da piscina por pessoas que presenciaram o momento, avança o G1."Ela mergulhou e o cabelo ficou preso. Ela pensou que alguém tivesse pisado no cabelo dela, tentou voltar, mas não conseguiu. Foi quando a minha filha percebeu que era o sugador. Ela manteve todo o controlo, prendeu a respiração e começou a bater a perna para que alguém pudesse vê-la. Aí o pessoal foi até à água, tentaram soltar o cabelo dela, não conseguiram, desligaram a energia da casa e não deu certo", comentou Rozana."Para mim, como mãe, vê-la a sair desacordada, vejo como um milagre. É um aparelho que não sabemos onde fica, não conhecemos, não temos noção, pelo menos eu não tinha. Agora que eu comecei a pesquisar espero que essa informação chegue a mais pessoas, que todos saibam o perigo que é uma piscina. A minha filha poderia ter morrido", disse a mãe da adolescente.