Jovem obcecado mata adolescente que conheceu na Internet e partilha fotografias do corpo nas redes sociais

Bianca Devins, de 17 anos, era muito ligada às redes sociais e falava, regularmente, com muitos dos seus seguidores. Um dia, isso virou-se contra ela, quando conheceu Brandon Clark, sem saber que este viria a ser o seu assassino.



O jovem de 21 anos mandou uma mensagem a Bianca e rapidamente ficaram amigos. Segundo revela o Mirror, Brandon Clark, partilhava a história de vida semelhante com a adolescente. Também ele, como ela, lutou para se encaixar na sociedade.







As pessoas faziam comentários sobre um possível relacionamento, mas Bianca deixava claro que não queria nada mais que amizade.

Já o jovem agia como se fosse obcecado por ela. Estava, permanentemente, a pesquisar pelas suas redes sociais, a guardar fotografias da jovem e a enviar-lhe muitas mensagens.

Brandon dizia às pessoas que eles namoravam, porque ele estava mesmo cofinate de que isso pudesse vir a acontecer.

Clark e Bianca foram de viagem até Queens, em Nova York, para um concerto da cantora Nicole Dollanganger.

Mas Bianca tinha combinado encontrar-se com um rapaz e durante o concerto, Brandon vi-os a beijarem-se. No caminho para casa, Bianca adormeceu no carro e na mahã seguinte a polícia começou a receber chamadas com informações de que estavam a circular, nas redes sociais, fotografias "horríveis" de um cadáver, com a legenda: "Desculpa Biança".

O próprio Clark ligou para as autoridades a confessar o crime.

"Meu nome é Brandon". "A vítima é Bianca Michelle Devins. Não vou ficar ao telefone por muito tempo, porque ainda preciso fazer parte do suicídio", disse.

Rapidamente as autoridades se deslocaram até a uma estrada sem saída, onde estava Brandon e o corpo de Bianca deitado.

De acordo com Daily Mirror, Clark deitou-se ao lado dela e tirou uma 'selfie'.



A polícia descobriu um vídeo, gravado no telemóvel de Clark, deste a matá-la.

Depois de terem estacionado o carro, Brandon acordou Bianca e confrontou-a sobre o beijo no concerto e de seguida o jovem bateu nela.



Chocada e zangada, a adolescente exigiu que ele a levasse para casa, e quando esta ameaçou sair do carro e caminhar o jovem puxou de uma faca e cortou a garganta, avança Daily Mirror.

A família da adolescente ficou devastada e Clark foi condenado a 25 anos de prisão e foi acusado de homicídio.