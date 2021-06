Mãe detida por fingir ser a filha na escola durante um dia inteiro

Uma mulher norte-americana foi detida após ter-se feito passar pela filha na escola, durante um dia inteiro. Casey Garcia passou um dia no estabelecimento de ensino, vestida com uma camisola larga, máscara e uma mochila. Frequentou várias aulas e só ao final do dia os professores perceberam que se tratava de uma mulher de 30 anos, e não de uma adolescente.

Segundo o Mirror, Casey queria chamar a atenção para a falta de segurança naquela escola em San Elizario, no estado norte-americano do Texas. A mulher filmou-se durante grande parte do dia e divulgou as imagens nas redes sociais. Nos vídeos vê-se os professores a reclamarem com a ‘jovem’ para desligar o aparelho.

"Estive aqui todo o dia, cara-a-cara com os professores e não repararam", lamenta a mulher, garantindo que só ao fim de mais de sete horas de aulas é que um professor estranhou que aquela não era uma aluna sua.

"Estou a dizer-vos, precisamos de melhor segurança nas nossas escolas", diz Casey que, apesar de ter desobedecido à lei, nunca pensou que a situação "chegasse tão longe". "Eu só queria provar algo sobre a segurança das nossas crianças. A única coisa que quero fazer é prevenir o próximo tiroteio em massa", garantiu a norte-americana.

Casey está acusada de invasão de propriedade privada e por obstrução à justiça.

Após as imagens divulgadas por Casey se tornarem virais, vários pais queixaram-se à escola de que, de facto, o episódio denuncia algumas fragilidades de segurança.