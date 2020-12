Um jogo de futebol amador entre duas equipas femininas universitárias na China foi cancelado porque várias jogadoras de ambas as equipas tinham... o cabelo pintado.



Isto porque as regras do Departamento de Educação da província de Fijian estipulam que as desportistas não podem ter cabelos pintados nem encaracolados, "penteados esquisitos" ou tatuagens. Já os jogadores do sexo masculino não podem ter o cabelo comprido.