Será um mero ladrão de quatro patas ou será esta a forma canina de fazer as compras de Natal? seja como for, um vídeo de segurança caçou em flagrante o ladrão que levou um saco com mais de 4,5 kg do alpendre de uma casa de Lubbock, no Texas. O afoito quadrúpede revelou elevada seletividade, pois levou somente o saco que continha biscoitos caninos, deixando outros sacos de compras para trás.