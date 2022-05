Cão de guarda ataca menina de três anos porque dono não falava alemão

Barge adotou Chief num centro de abrigo em Llanelli por pouco mais de 150 euros.

Uma menina de três anos foi atacada por um cão de guarda quando visitava um parque em Pontypridd, no País de Gales. O animal é treinado para responder a comandos em alemão, mas o dono... não fala o idioma.Daniel Barge foi condenado a dois meses de prisão suspensa e teve de pagar à menina cerca de 600 euros, revelou o Daily Mail.Chief, como é chamado o animal, mordeu a criança no pescoço e nas costas, deixando-a com cicatrizes que só deverão sair com o passar do tempo."Disseram-lhe [Barge] para manter o cão longe de parques infantis e caixas de areia, pois não é amigável com crianças", afirmou o promotor Jeff Jones.