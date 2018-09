Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cão ‘desportista’ imita exercícios do dono

Vídeo engraçado filmado nos EUA.

01:30

Toda a gente sabe que é sempre mais divertido fazer exercício acompanhado do que sozinho. Este Grand Danois residente no Maine, EUA, parece saber disso e, sempre que o dono resolve fazer exercício em casa, desata a imitá-lo para que este não se sinta sozinho.



E não é que, apesar do seu tamanho e do seu jeito desengonçado, o cão até parece ter queda para o desporto?