Cão reage de forma hilariante às festas da sombra de um homem

Um cão que estava a descansar no pátio de uma casa, no estado norte-americano da Carolina do Norte, não resistiu às festas ‘fantasma’ do vizinho.O animal reage de forma hilariante à sombra do homem, que simula fazer-lhe festas na barriga.Quem diria que o poder da sugestão também tinha efeito sobre os nossos amigos de quatro patas?