Cão interrompe missa para chamar atenção do padre

Um cão decidiu interromper uma missa ao aproximar-se do padre, enquanto rebolava no chão e pedia atenção, na Igreja de Nossa Senhora das Dores, em Belo Horizonte, no Brasil.



Ao início, o sacerdote tentou ignorar o intruso, mas a persistência do animal fez com que o resto da missa fosse dada com o padre a dar festas na cabeça do cão.