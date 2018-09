Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cão recusa-se a molhar as patas

Dona partilha vídeo insólito do animal de estimação.

01:30

Becky King é uma típica dona babada pelo pequeno amigo de quatro patas.



Nas redes sociais costuma divulgar vídeos do cão e desta vez partilhou um que já ultrapassou as 16 milhões de visualizações.



O boxer está dentro de uma piscina mas recusa-se a molhar as patas da frente.



Por isso, ‘caminha’ dentro de água. Becky escreveu: "Acho que o meu cão ainda não aprendeu como se nada".