Uma ‘tiktoker’ estrangeira veio passar férias em Lisboa e arrendou um apartamento em pleno Bairro Alto, no coração da capital. Quando chegou ao apartamento foi surpreendida com uma porta muito pequena. Apelidou-a, mesmo, de "casa de ratos".



O vídeo partilhado na rede social, rapidamente, ficou viral e já conta com mais de 18 milhões de visualizações. Mesmo assim, a jovem garante que correu tudo bem e que adorou Lisboa. Fica por saber qual foi o valor cobrado por cada noite.