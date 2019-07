Casal cai de nono andar enquanto fazia sexo na varanda

Um casal caiu de um nono andar de um prédio enquanto tinham relações sexuais na varanda em São Petersburgo, na Rússia, durante um jantar numa festa com amigos.



Segundo avança o jornal britânico Metro, a mulher de 30 anos morreu de imediato, com o embate da queda, mas o homem conseguiu sobreviver depois de ter sido amortecido pelo corpo da vítima mortal.





Depois, o homem, a cambalear, regressou para o local onde estava a jantar, esquecendo por completo a mulher.De acordo com a mesma fonte, os vizinhos das vítimas alegaram que estava a decorrer uma grande festa naquele apartamento, referindo ainda que, antes da queda do casal, foi atirado um televisor da mesma janela.As autoridades foram chamadas ao local e iniciaram uma investigação para apurar as causas da queda. Depois de recolherem vários testemunhos, a polícia concluiu que o casal estava a ter relações sexuais.O homem sofreu apenas ferimentos ligeiros e está também a ser alvo de uma investigação das autoridades.