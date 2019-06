Casal sufoca bebé de dois meses por choro impedir de fazer sexo

Um casal que sufocou o filho bebé de dois meses porque o seu choro impedia de fazer sexo foi detido em Staffordshire, Inglaterra. O homem, Morgan, de 26 anos, foi condenado a oito anos de prisão, ao passo que a mulher, Cole, de 22, foi condenada a cinco.Segundo avança o jornal britânico Metro, os vizinhos alegaram que o choro do bebé os impediu de ter relações sexuais.De acordo com o tribunal, a acusação diz que o casal estava claramente a discutir quando as agressões aconteceram. O juiz disse que o homem foi responsável por fraturas nas costas do menino e por marcas de mordidas no antebraço."A discussão aconteceu no momento em que ambos haviam bebido álcool", concluiu-se.