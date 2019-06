Morreu o bebé que foi arrancado do ventre de grávida assassinada nos EUA

Clarisa Figueroa e Desiree Figueroa sufocaram

os serviços de emergência a pedir ajuda explicando que tinha dado à luz e que o recém-nascido estava com dificuldades respiratórias.



A mulher dirigiu-se ao hospital e o crime só foi descoberto depois de a criança ser submetida a exames médicos, que provaram que Clarisa não era a mãe biológica.



O corpo de Marlen acabou por ser encontrado num caixote do lixo nas traseiras da casa das duas mulheres.



O filho da jovem de 19 anos assassinada em Chicago, nos EUA, por duas mulheres em abril deste ano, morreu esta sexta-feira nos cuidados intensivos, onde estava internado.Segundo o canal televisivo ABC, o bebé, que foi arrancado à força do ventre da mãe, não resistiu às graves lesões cerebrais que tinha.O comunicado da morte da criança foi feito por um membro da família da vítima morta. Julie Contreras informou "com grande tristeza" a morte de Yovanny Jadiel Lopez.De acordo com o mesmo canal, o advogado da família explicou que as lesões que o bebé tinha a nível cerebral foram causadas pelo facto de a mãe ter sido estrangulada.Recorde queMarlen Ochoa-Uriostegui até à morte e depois arrancaram-lhe, à força, o filho do ventre.Depois de cometer o crime, Clarisa ligou para