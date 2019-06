Grávida de seis meses encontrada em casa decapitada e nua

Uma grávida de seis meses foi encontrada morta em casa na cidade de Xativa,em Espanha. Isabel Elena Raducanu, de 36 anos, de nacionalidade romena, foi encontrada pelo companheiro decapitada e nua na cama.O alerta às autoridades foi dado pelo marido, de 32 anos, que diz ter encontrado o corpo quando chegou a casa depois do trabalho.Segundo o El País, não existem denuncias de maus-tratos no seio familiar. Mas as autoridades não descartam outras suspeitas como roubo ou a possibilidade da vítima estar ligada à prostituição sem o conhecimento do companheiro.De acordo com a polícia o homem estava a trabalhar quando se deu o alegado crime.Ao que o jornal espanhol avança, os vizinhos dizem que por volta das 02h45 locais ouviram gritos e discussões nas imediações da habitação da vítima e do companheiro. No entanto, outros vizinhos afirmam que o casal não era conflituoso e que mantinha uma relação aparentemente saudável.O caso ocorre um dia depois de um homem ter assassinado a companheira, Beatriz Arroyo, na cidade de Valência, Espanha.