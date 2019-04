Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mata marido em ato de desespero após anos de violência doméstica

Packiam Ramanathan perdeu o controlo de si mesma e agrediu o homem até à morte com um pau.

Uma mulher foi presa, na Índia, por matar o marido após sofrer durante vários anos de violência doméstica.



Segundo o Mirror, o casamento entre a mulher e o marido foi arranjado entre as famílias de ambas as partes. O jornal avança ainda que os dois fugiram do Sri Lanka devido à guerra civil e desde então viviam no Reino Unido.



Em tribunal soube-se que a mulher foi vítima de abusos e violência durante vários anos. A própria chegou a afirmar que vivia como uma escrava.



Packiam Ramanathan perdeu o controlo de si mesma e agrediu o marido até à morte com um pau.



"Foi como se eu estivesse em transe. Eu bati nele. Eu não sei. Eu não sabia o que estava a fazer. Eu não sentia nada. Lembro-me dele dizer 'não me batas'. E eu bati-lhe", confessou.



Packiam Ramanathan foi condenada a uma pena de prisão de dois anos e quatro meses.