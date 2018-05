Casal coloca filho bebé no microondas

Derick Boyce-Slezak e a mulher Mikala, de Missouri, Estados Unidos, foram acusados de abuso e negligência.

19:44

Derick Boyce-Slezak e a mulher Mikala, ambos com 22 anos, foram acusados de abuso e negligência pela polícia em Missouri, Estados Unidos, na terça-feira, depois de terem colocado o filho bebé no microondas. O casal foi preso depois de levar o menino, com menos de quatro meses de idade, para o hospital com uma suposta irritação no rosto.

Segundo noticiou o jornal Mirror, os médicos descobriram que na verdade o bebé tinha uma queimadura de segundo grau e mais testes realizados posteriormente revelaram um traumatismo craniano e uma lesão cerebral.

Durante a audiência, Mikala invocou o direito contra a auto-incriminação quando lhe foram feitas perguntas sobre os ferimentos da criança, dizendo apenas que Derick tinha colocado o bebé no microondas e que o ligou por "um curto período de tempo para tentar imitar o que viu num anúncio".

Outros registos do tribunal indicam que Derick e a esposa são também pais de uma menina mas que renunciaram à custódia pouco depois de ela ter nascido em janeiro de 2016.