Casal filmado em cinema a fazer sexo

O vídeo de um casal a fazer sexo numa sala de cinema vazia do Reino Unido está a correr mundo nas redes sociais.

Na situação, captada por uma câmara do circuito interno de segurança do cinema, vê-se uma mulher nua da cintura para baixo em cima do companheiro, sentado na primeira fila da sala.

As imagens mostram o cinema aparentemente vazio, o que levou o casal a pensar que teria alguma privacidade durante o ato sexual.

Mais de 3 milhões de internautas já viram e partilharam o vídeo, mal foi publicado no Twitter na última segunda-feira, com milhares de comentários a brincarem com a situação.

Embora seja indicado que toda a situação foi filmada num cinema britânico, não há certeza absoluta sobre a sua localização.

A tê-lo sido, terá acontecido nas últimas seis semanas, quando as salas reabriram após o confinamento obrigatório no país devido à pandemia do Covid-19.