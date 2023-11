Cavalo solta-se no porão de carga de avião e obriga a que voo regresse ao aeroporto de origem

Um voo da Air Atlanta Icelandic que tinha como destino Liège, na Bélgica, teve de ser desviado para o aeroporto de origem, em Nova Iorque, nos EUA, depois de um cavalo se ter soltado no porão da carga, avança o The Independent.O caso aconteceu dia 9 de novembro, passada quinta-feira e já foi divulgado nas redes sociais. No YouTube, um canal chamado "You can see ATC" partilhou uma reconstituição do incidente.O piloto relatou que o cavalo se soltou quando a aeronave já estava a mais de 2800 metros de altura e que precisaram de regressar a Nova Iorque. Também explicou que o animal se encontrava em dificuldades e que era necessária a ajuda de um veterinário.O voo foi retomado cerca de 2h30 depois.