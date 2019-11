Um pequeno cachorro, resgatado no estado norte-americano do Missouri, foi apelidado de "cão unicórnio" por ter uma cauda adicional entre os olhos.Segundo o jornal espanhol El País, Narwhal, nome dado ao animal, foi encontrado há uma semana pelo centro de resgate de animais Mac’s Mission.O centro explicou no Facebook que "a cauda extra não está ligada a nada" e que por isso não representa um perigo para a sua saúde.