Imagem do "cão mais triste do mundo" após ser abandonado está a comover a Internet

Animal foi deixado na berma da estrada e amarrado a um poste de luz.

Um cão branco de raça Boxer abandonado pelos donos à berma da estrada e amarrado a um poste de luz está a comover a Internet que já o apelidou como o "cão mais triste do mundo".



Numa fotografia que se tornou viral nas redes sociais, o cão aparenta estar desolado após ter sido deixado numa rua de Hull, no Reino Unido, pelo seu dono.



O animal foi descoberto por um residente daquela zona, Graham Dobson, de 43 anos, na manhã da passada quinta-feira, avança o jornal Hull Live. O homem deu água e comida ao cão que descreveu como 'amigável' e 'carinhoso'.



"Foi de partir o coração ver que ele tinha sido abandonado e ver o quanto ele parecia estar triste e com medo", disse o homem que o encontrou.



O Boxer, que foi apelidado de Max, foi levado para um centro de resgate animal onde será cuidado e posteriormente levado para uma nova família, avança ainda o jonal local.