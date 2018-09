Chega a casa mais cedo e descobre namorada na cama com a mãe

Jovem enfrentou traição ao ouvir “barulhos estranhos” no andar de cima.

13:22

Um jovem britânico, de 28 anos, descobriu a namorada a traí-lo com a própria mãe. Tudo aconteceu num dia em que o rapaz chegou a casa mais cedo do trabalho e ouviu "barulhos estranhos" vindos do andar de cima.

Ao chegar ao quarto dos pais viu a companheira, também de 28 anos, na cama com a mãe, com quase 60, envolvidas em "algo sexual". De acordo com o relato do jovem à coluna sentimental do The Sun, ambas "saltaram da cama e se taparam" quando perceberam que tinham sido ‘apanhadas’.

"Ela disse-me que era bissexual. Implorou-me para que não contasse ao meu pai. Isto ia acabar com o casamento deles", contou à publicação. O casamento dos pais estaria a passar por uma fase muito complicada.



"Acrescentou que isto não ia acontecer novamente mas eu não sei se posso confiar nela. Apesar de tudo, não consigo tirar aquela imagem da minha cabeça", revelou ainda.

O casal estava a viver com os pais do britânico enquanto esperavam que a casa que compraram estivesse pronta.

Como conselho, foi dito ao jovem que a relação com a namorada terá de ser muito forte para sobreviver depois do que aconteceu e que ambos deviam procurar informações sobre relações bissexuais.