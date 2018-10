Ciclista que perdeu prova para mulher transgénero queixa-se: "não é justo"

Vencedora é vítima de insultos após ganhar competição e diz estar a ser alvo de preconceito.

13:06

A atleta transgénero americana Rachel McKinnon foi vítima de insultos após vencer a competição de ciclismo UCI Masters Track World Championship, na categoria de mulheres entre os 35 e 44 anos.

As ofensas partiram da terceira colocada, Jen-Wagner Assali, também americana, que partilhou uma foto do pódio no Twitter com a mensagem "Fiquei em 3º lugar. Isso definitivamente não é justo", diz a atleta sobre a prova que ocorreu no último domingo, 14 de outubro.







Assali recebeu apoio dos internautas nas queixas, o que gerou diversos insultos transfóbicos direcionados à McKinnon. Quatro dias depois, a mulher apagou a publicação da rede social e escreveu um novo texto no qual pediu desculpas:

"Depois de refletir por algum tempo, eu percebi que meus comentários levantaram bandeiras de uma situação controversa e estou arrependida. Eu fiz os comentários durante um momento de frustração, mas eles não foram produtivos ou positivos", afirmou no Twitter.





I apologize, @rachelvmckinnon , for not properly congratulating you on race day. I hope you accept it a few days late. Congratulations and enjoy your off-season. Thanks, everyone, for reading. --Jennifer — jen wagner-assali (@jkwagnermd) October 18, 2018







A ciclista também esclarece que, no momento em que entrou na competição, aceitou competir de acordo com as regras e respeita o direito de Rachel de fazer o mesmo.

No entanto, Jen-Wagner Assali avança que está a trabalhar com um grupo para mudar tentar mudar os regulamentos no que diz respeito à participação de mulheres transgénero.

McKinnon, a vencedora da prova, reagiu à polémica atacando Assali no twitter: "Não aceito as desculpas: ela realmente pensa o que escreveu, só está a pedir desculpas por ter sido apanhada a dizê-lo em público. Ela deseja que mulheres transgénero sejam banidas da competição". Para além do ciclismo, a atleta é professora universitária, com um doutoramento em filosofia.





This is why the apology is not accepted: she still thinks what she said. She merely apologizes for being caught saying it publicly. She wants to ban trans women from competing. They will fail: the IOC openly allowed us in 2003 and revised their policies in 2015. #MoveOn https://t.co/JLYvjF9ziQ — Dr. Rachel McKinnon (@rachelvmckinnon) October 19, 2018





Além disso, a mulher realçou as políticas da USA Cycling contra assédio, que incluem a criação de ambientes hostis e fazer comentários contra pessoas "com base na identidade de género".

"Eu fui humilhada, elas me fizeram sentir-me não bem-vinda nas corridas e dizer que é injusto (quando eu sigo as regras) é degradante", avançou McKinnon.