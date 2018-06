Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condutor destrói carro em lavagem

É o que dá não seguir as instruções...

Um condutor chinês ignorou as instruções da máquina de lavagem automática e acabou por destruir o carro.



O homem não respeitou o sinal para parar no local indicado e avançou com a viatura para dentro da máquina, provocando o encravamento das escovas e acabando por fazer a estrutura tombar em cima do automóvel.



O vídeo foi colocado na internet para mostrar o que não se deve fazer...