Conheça o porco de quase 130 quilos que vive dentro de casa

A dona, Morag Sangster, revela que "ter um porco dentro de casa é divertido, mas não para quem gosta de móveis", visto que o animal "rói algumas coisas e adora coçar-se". Acrescenta: "É tão satisfatório como ter um gato ou um cão."

'Francisco' é um porco escocês bastanta adorado que pesa 127 quilos mas, apesar do peso, vive com a família que o adotou, dentro de casa.A mulher conta que resgatou o porco de uma família que não conseguia lidar com o animal. Deixou-o no jardim de casa, mas um dia começou a nevar e deixou Francisco entrar em casa e este nunca mais quis sair à rua.Hoje em dia, convive e "é parte da família".