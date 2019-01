Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Crocodilo deixa turistas em pânico em praia no norte da Colômbia

Vários jovens tiveram de correr para se afastar do animal.

18:30

Um grupo de turistas e banhistas foi surpreendido por um crocodilo gigante que apareceu vindo de um arbusto numa praia no norte da Colômbia.



No momento em que o crocodilo apareceu, de entre os arbustos, os turistas entraram em pânico e começaram a fugir. Tudo aconteceu no Parque Nacional de Tayrona, no norte da Colômbia.



O incidente foi filmado e divulgado nas redes sociais e mostra um grupo de jovens a correr para longe do animal enquanto este se aproximava do mar.



O diretor do Parque Nacional diz que é habitual verem-se crocodilos naquela zona. "É importante lembrar que aquele habitat não é apenas para as pessoas aproveitarem, mas também para a proteção dos animais selvagens", disse o diretor do parque.



Os crocodilos são potencialmente perigosos para os humanos no entanto não são tão agressivos como outras espécies.