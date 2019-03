Marido e mulher começaram a sentir-se atraídos pela jovem e iniciaram vida conjunta.

18:33

No dia em que Karalyn e Justin casaram, Lana foi convidada para ir ao casamento como dama de honor. Justin, o noivo, e Karalyn, a noiva, ficaram extremamente apaixonados pela jovem e acabaram por iniciar uma relação poliamorosa.



"Quando a Lana chegou ao nosso casamento, ambos ficámos extremamente apaixonados por ela. Sabemos que ela de imediato se apaixou por nós e então tornámos o nosso relacionamento Poly-Triad (uma relação amorosa entre três pessoas)", revelou Karalyn em entrevista.



Karalyn Henry, de 22 anos, natural de Ohio, nos EUA revelou ao jornal Metro, que era poliamorosa. De acordo com a jovem, esta sente-se atraída fisicamente por mais do que uma pessoa, de sexos diferentes, ao mesmo tempo.



Karalyn já mantém um relacionamento com o companheiro, Justin, há largos anos e desde cedo que decidiu contar-lhe que gostaria de ter relações sexuais com mais do que um parceiro ou parceira.



A partir daí tudo mudou na vida dos dois jovens. Depois de uma conversa através das redes sociais Lana apareceu na vida de Karalyn e Justin. Passados vários meses em que as duas se conheceram à distância, Karalyn percebeu que se estava a apaixonar pela mulher irlandesa.

Lana já vive há algum tempo com os dois jovens nos Estados Unidos. Mas Karalyn revela que ainda sofre com as criticas e mensagens preconceituosas que ouve de muitas pessoas. "Mesmo quando explico às pessoas que todos estamos dispostos a viver uma relação com estes moldes, muitos consideram isso traição. As pessoas dizem que eu amo menos o meu marido porque namoro com outras pessoas."