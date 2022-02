Um britânico com copos a mais perdeu a parte de cima da dentadura postiça quando usava um cesto de reciclagem em Espanha para... ‘soltar o lastro’. Mas isso foi há 11 anos e Paul Bishop, agora com 63 anos, já tinha esquecido a noitada e os dentes perdidos em Benidorm (que ele devia pensar chamar-se Bebe e Dorme).Mas eis que esta semana Bishop recebeu uma encomenda de Espanha com a dentadura. Quase apetece dizer: Dá Deus dentes a quem já não tem nozes.