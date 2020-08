Denuncia amante à namorada oficial com bilhete no pára-brisas

Uma mulher americana denunciou o amante, ao descobrir que ele mantinha uma relação dupla com a namorada "oficial"… que mora a poucos metros da casa dela!

Sem pensar duas vezes, colocou no pára-brisas do carro da rival um bilhete a explicar, sem censura, todas as peripécias "picantes" da história.

"Dormi com o teu namorado", escreveu ela no bilhete. "Ele disse-me que estavas falida. Vivo na porta 5D".

De seguida, diz-lhe o que deverá fazer: "Lava o teu carro. Larga o teu namorado! Não é preciso ser por esta ordem!".

A publicação tornou-se rapidamente viral na conta 'Neighbours from Hell' ('Vizinhos do Inferno') do Instagram, acumulando 11.400 "gostos" e mais de 120 comentários a apoiar a denúncia.