Mais um Record do Guiness: Casal mais velho do mundo tem uma idade combinada de 214 anos

Julio Cesar Mora Tapia, de 110 anos e a mulher, Waldramina Maclovia Quinteros Reyes, de 104, estão casados há 79 anos. Juntos têm uma idade combinada de 214 anos e 358 dias. São o casal mais velho do munfo, título este que lhes foi reconhecido pelo Guinness World Records.

Os centenários casaram-se em Luis Sodiro, Quito, no Equador, a 7 de fevereiro de 1941, numa cerimónia secreta com apenas alguns amigos próximos, uma vez que as suas famílias eram contra a relação.

"Não foi fácil porque os nossos familiares não tinham uma boa relação, mas com tempo e paciência conseguimos uni-los e tornamo-nos um exemplo e a melhor referência para as gerações mais novas", explicou o casal equatoriano ao jornal britânico Mirror Online.

Julio e Waldramina têm cinco filhos, um dos quais já morreu, 11 netos, 21 bisnetos e nove trinetos.

"União familiar sob as regras do amor, respeito mútuo, trabalho honesto e educação adequada baseada nos valores familiares são as chaves para uma coexistência saudável", disse o casal.

"É uma enorme honra e orgulho ter um título do Guinness World Records, porque é o maior prémio que o mundo reconhece", rematam Julio e Waldramina.