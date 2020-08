Este pato ficou viral nas redes sociais após ter sido filmado a acompanhar alguns veículos que circulavam numa autoestrada no Reino Unido.O momento improvável foi gravado por Roland Bowler, que avistou a ave a voar ao longo da autoestrada M23, perto do aeroporto de Gatwick. Bowler ficou chocado por o animal estar a acompanhar a velocidade do carro, voando a quase 90 quilómetros por hora.