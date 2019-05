Descubra se existe uma relação entre o tamanho dos pés e do pénis

Estudos científicos vieram deitar por terra um dos mitos que envolve o tamanho do órgão sexual masculino: é mentira que o tamanho dos pés possa estar relacionado com o do pénis. Esta questão foi abordada por alguns especialistas de todo o Mundo.



De acordo com Claudio Teloken, professor de urologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, no Brasil, "a suposta relação entre o tamanho do pénis e o das mãos dos pés é um mito".





Na revelação, feita à revista Abril, o docente explica ainda que "às vezes, um indivíduo com mãos pequenas tem o pénis até maior do que a média".Um outro estudo realizado pelo urologista Nam Cheol Park, na Universidade Nacional de Busan, na Coreia do Sul, analisou a anatomia de 655 homens com idades superiores a 17 anos.Durante a pesquisa, os investigadores registaram medidas de várias partes do corpo dos homens em estudo. As conclusões mostraram que "o tamanho das extremidades do corpo não é suficiente para prever o tamanho do pénis", afirmou o investigador.Outra das teorias rebatidas é a ideia de que quanto maior é o comprimento do pénis, melhor é o seu desempenho sexual.Do mesmo modo, o facto de um homem ter muitos pelos não está diretamente relacionado com o tamanho do órgão sexual, mesmo que, alegadamente, este esteja associado a doses consideráveis de testosterona.