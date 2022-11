Dizer palavrões é um sinal de inteligência, dizem cientistas

Diz palavrões no dia-a-dia e é censurado por causa disso? Dizer asneiras pode ser um ato comum nos dias de hoje. Apesar de normalmente estarem associadas à falta de educação, de vocabulário e de instrução, há quem diga que são um sinal de inteligência. O estudo The Power of Swearing: What we know and what we don’t (O Poder dos Palavrões: O que sabemos e o que não sabemos), publicado em outubro, explica como as asneiras podem enriquecer e dar mais força à oratória. O artigo cientifico foi publicado no jornal Lingua.

Para compreender o poder do uso de asneiras no dialogo, cientistas das Universidades de Keele, Ulster e Westminster, no Reino Unido, decidiram olhar para 100 trabalhos sobre o tema. O objetivo era entender a força destas palavras na comunicação.





"Acho que este tipo de estudos acaba por meter um rótulo científico naquilo que a maioria das pessoas já sabe de qualquer maneira", disse Stephens num programa televisivo canadiano.

Na investigação, os cientistas chegaram à conclusão que dizer asneiras pode ser positivo quando usado nas interações sociais ou para convencer a algo. As asneiras costumam ser palavras fortes e pesadas ao ouvido, muito devido à conotação que têm, mas são eficazes na persuasão por tornarem o discurso mais incisivo. "As pessoas parecem automaticamente mais persuasivas", diz este grupo de investigadores.

Segundo o estudo, as asneiras "possuem uma força emocional que não é partilhada por outras formas linguísticas. Produzem excitação emocional". O trabalho acrescenta que "as pessoas sabem que se se magoarem, é boa ideia dizer um palavrão, porque parece ajudar. Pelo menos no que toca à frustração", refere Stephens à estação televisiva canadiana. As asneiras são usadas, muitas vezes, "como uma forma de convencer e de demonstrar, de uma forma mais efetiva, a nossa autenticidade enquanto seres humanos".

Os investigadores fizeram questão de realçar no artigo que há contextos específicos nos quais os palavrões podem agregar força à oratória e outros nos quais possivelmente serão mal interpretados. Referem que o facto de existirem ainda poucos estudos sobre a temática em questão leva a que se tirem conclusões negativas. Muitas são baseadas na censura e no julgamento atribuído aos palavrões. As últimas descobertas podem revelar características positivas, mas estas são pouco conhecidas pelo público em geral.