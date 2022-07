"É o diabo": Freira separa duas modelos que se beijam nas ruas de Itália para sessão fotográfica

Due modelle stanno posando per un editoriale, quando arriva una suora a separarle perché due ragazze non dovrebbero baciarsi. Italia, anno 2022



Uma freira separou duas mulheres que se beijavam para uma sessão fotográfica, numa rua em Nápoles, Itália. Enquanto o fazia, a mulher gritava: "É o diabo! Ai Jesus, Maria e José!".Depois de separá-las, a mulher benzeu-se e culpou ainda a comunidade jovem de ser culpada pela pandemia Covid-19.As modelos que estavam a posar para um ensaio fotográfico da revista Not Yet, começaram a rir-se e ficaram admiradas perante a atitude da freira, esta que ainda fez o sinal da cruz quando se deparou com a situação.Segundo o jornal espanhol La Vanguardia, as pessoas que assistiram ao momento levaram a situação com humor e riram-se também, como se pode ver no vídeo que corre pelas redes socais e se tornou viral.