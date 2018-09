Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Engravida em aventura de uma noite e não sabe quem é o pai

Jovem britânica teme que o segredo estrague a relação.

09:50

Uma jovem britânica teve uma aventura de uma noite e engravidou. Agora, não sabe se o bebé que espera é do namorado ou do homem com quem manteve uma relação esporádica.



Além da traição, a mulher, de 26 anos, revela ainda que não tem forma de contatar o homem com quem fez sexo apenas uma vez. A britânica trabalha num hotel e conheceu lá o homem: "Na primeira noite que o vi ele estava sempre a sorrir para mim. Na segunda noite falámos e convidou-me para um café. Acabámos a ter sexo", conta à coluna sentimental do jornal The Sun.



"Não sei o apelido dele, onde ele mora ou onde trabalha. Sei só o primeiro nome... e é muito comum", acrescenta a jovem.



Como conselho, foi-lhe dito que deve pensar muito bem no que quer fazer. "Queres mesmo este bebé? Se sim deves acreditar que é do teu namorado. [...] Mas deves acreditar que a tua relação é forte e que consegues guardar o segredo".



Em caso de não ter mantido relações com o companheiro na altura em que engravidou, a conselheira refere que o namorado irá perceber que algo está errado: "Alguns homens têm um grande coração e querem criar um bebé de outra pessoa."