Escorpião causa pânico a passageiros em avião

Animal surgiu no compartimento de bagagens durante um voo doméstico da companhia indonésia Lion Air.

Os passageiros de um voo doméstico da companhia indonésia Lion Air entraram em pânico e desataram a correr para as saídas de emergência ao avistarem um escorpião num compartimento de bagagens.



Segundo avança o Daily Mail, o avião já estava em terra.



O animal apareceu quando uma passageira abriu o local onde tinha a sua bagagem, tendo depois fugido.



"Quando o avião aterrou, um passageiro estava a retirar as suas coisas do compartimento e de repente o escorpião apareceu em cima do nosso assento", disse Karim Taslin, um dos passageiros.