Estrela porno recusa sexo com modelo transsexual porque "tem um pénis"

Uma mulher transsexual de 25 anos diz ser vítima de discriminação após ser desprezada para trabalhar como atriz porno por ter um pénis.Segundo avança o jornal britânico Metro, Ria Cooper, que se tornou a transsexual mais jovem da Grã-Bretanha a fazer a mudança há cerca de 10 anos, trocou mensagens de WhatsApp com uma estrela porno que disse não poder trabalhar com ela "porque tem um pénis".A mulher atacou prontamente o discurso do homem e partilhou nas redes sociais as mensagens que trocaram.De acordo com a mesma fonte, Ria Cooper diz ter divulgado as mensagens para ajudar todos aqueles que sofrem de algum tipo de discriminação."Quando quis mudar de sexo não tinha ninguém em quem me apoiar, foi uma mudança muito grande. Agora estou confortável e confiante. Queria ajudar os outros", revelou a mulher.