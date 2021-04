Uma família da Virgínia, EUA, fez um caminho diferente no regresso das férias e é caso para dizer que as vistas diferentes foram um vislumbre de uma vida nova.



É que Dhrupal Patel, que viajava com a família de volta a Herndom, depois de uns dias nas Montanhas Smoky, decidiu usar estradas secundárias e foi dar a Tazewell, na Virgínia. Para passar o tempo durante o lanche, compraram uma raspadinha e... vinha com o incrível prémio de 777 777 dólares...