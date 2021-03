Foi ao supermercado para ajudar a mãe e acabou com um cheque de 75 mil dólares. Thomas Jones e a mulher, Courtney Farber, aproveitaram a ida às compras para adicionar ao cesto uns bilhetes de lotaria e algumas raspadinhas. Uma delas revelou-se aposta acertada.



O casal vai usar o prémio para acrescentar uma garagem à moradia onde vive. Mas, dizem agora, ficaram a saber que as boas ações podem ser mesmo ser recompensadas... e logo com o jackpot.