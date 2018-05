Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Foto arriscada com crocodilo

Homem ia perdendo a mão.

01:30

Não vale a pena arriscar a vida por uma fotografia.



Que o diga Jay Young que tentou fotografar (de perto!) um crocodilo com 3 metros de comprimento com a ajuda de um selfie stick.



O homem, que apresenta um programa sobre a vida selvagem, quis aproximar-se tanto do animal que o réptil acabou por tentar mordê-lo.



Por sorte só apanhou a máquina...