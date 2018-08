Foto de amigos de estudante com jacaré

Pose incrível aconteceu nos Estados Unidos.

Uma colegial do Texas fez fotografias de graduação inesquecíveis.Makenzie Noland terminou a formação em vida selvagem e pescas e posou junto a Big Tex, um imenso jacaré de quatro metros.O réptil assustador foi adotado pelo centro de resgate de Beaumont, no qual Makenzie fez o estágio. Foi justamente nessa altura que fez ‘amizade’ com Tex.Makenzi diz que o animal responde quando o chama e rege quando ela acena ao entrar na água para o alimentar."Eu entro na água com aquele animal todos os dias. É uma dos meus melhores amigos do centro", disse à BBC.Um vídeo publicado nas redes sociais mostra a jovem americana a alimentar o 'monstro' dentro de água.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/IrqcHOnx9vo" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>